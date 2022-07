FIA WEC 2022 | una domenica da leoni a Monza

(Di lunedì 11 luglio 2022) Il sole bacia l’Autodromo Nazionale di, teatro della 6 ore del mondiale Endurance FIA WEC. Ladi gara è da ricordare, con una gara combattuta ed incerta fino alla fine. Ma sotto le attenzioni di tutti c’è la Peugeot, che entra ufficialmente nella classe Hypercar con l’avveniristica 9X8. Corvette è protagonista nella GTE Pro, mentre la GTE Am si tinge di rosa. Tutto questo nella nostra sintesi di oggi. FIA WEC: come va la Peugeot al debutto di(senza dimenticare il resto?) La casa del Leone considera questa gara come un test: l’affidabilità del loro prototipo ibrido è tutta da verificare. E non mancano infatti le pecche, come quella della vettura di Jensen/Vergne/Di Resta. Il danese è costretto a fermarsi con il turbo KO, riuscendo a rientrare ai box solo grazie al sistema ibrido. L’altra ...

