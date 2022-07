Ex Lazio: Strakosha trova squadra in Premier League (Di lunedì 11 luglio 2022) Dopo essersi svincolato a parametro zero dalla Lazio, il 27enne portiere albanese Thomas Strakosha si è accordato col club inglese del... Leggi su calciomercato (Di lunedì 11 luglio 2022) Dopo essersi svincolato a parametro zero dalla, il 27enne portiere albanese Thomassi è accordato col club inglese del...

