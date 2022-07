Ex Ilva | con il fermo impianti verso picco cassa integrazione

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 11 luglio 2022) Con le manovre preliminari cominciate oggi, l’ex, stabilimento di Taranto di Acciaierie d’Italia, si prepara alla fermata dell’altoforno 2, uno dei tre attualmente operativi, e a cascata di una serie di altri. Non è ancora certo se fra questi ultimi ci sarà anche l’acciaieria 1 oppure questa andrà comunque avanti ma con una marcia ridotta. La fermata dell’altoforno 2, prevista sino a fine agosto, non è per crisi di mercato, visto che da mesi c’è una domanda elevata per l’acciaio, ma per una serie di lavori di cui l’impianto necessita. A seguito di queste fermate ci saranno 500 lavoratori in più instraordinaria, tutti dipendenti diretti di Acciaierie d’Italia. “La situazione purtroppo sta degenerando – dichiara Valerio D’Alò, segretario nazionale Fim Cisl -. Con questi numeri, il ...