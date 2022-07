Elena D’Amario in Che Dio ci aiuti 7 (Di lunedì 11 luglio 2022) Nuova avventura per la ballerina Elena D’Amario che sarebbe pronta a debuttare come attrice. Proprio come i suoi ex colleghi di Amici di Maria De Filippi, Marcello Sacchetta e Stefano De Martino, anche per la D’Amario si prospetta la carriera televisiva. Per ora non si sa ancora nulla sul personaggio che interpreterà la ballerina e sul numero di episodi in cui comparirà ma, secondo l’ultima storia Instagram, le riprese di Che Dio ci aiuti 7 sarebbero appena iniziate. La conferma arriva proprio da uno scatto che la ballerina ha pubblicato sul suo profilo, distesa su un divano, con in mano quello che sembra un copione e una scritta: “Oggi studio“. E il ciack affianco lascia intendere che la 32enne stia proprio imparando quella che sarà la sua parte nella fiction in vista delle riprese. Ad uscire di scena, ... Leggi su zon (Di lunedì 11 luglio 2022) Nuova avventura per la ballerinache sarebbe pronta a debuttare come attrice. Proprio come i suoi ex colleghi di Amici di Maria De Filippi, Marcello Sacchetta e Stefano De Martino, anche per lasi prospetta la carriera televisiva. Per ora non si sa ancora nulla sul personaggio che interpreterà la ballerina e sul numero di episodi in cui comparirà ma, secondo l’ultima storia Instagram, le riprese di Che Dio ci7 sarebbero appena iniziate. La conferma arriva proprio da uno scatto che la ballerina ha pubblicato sul suo profilo, distesa su un divano, con in mano quello che sembra un copione e una scritta: “Oggi studio“. E il ciack affianco lascia intendere che la 32enne stia proprio imparando quella che sarà la sua parte nella fiction in vista delle riprese. Ad uscire di scena, ...

