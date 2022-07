Complesso monumentale Guglielmo II | Cisl chiede confronto amministrazione-sindacati

(Di lunedì 11 luglio 2022) MONREALE – Con l’approssimarsi della ultimazione degli interventi di allestimento del museo multimediale delII”, è inevitabile che si ricominci a discutere sulle modalità di gestione della struttura. Nel corso di una recente intervista, il presidente del consiglio comunale Marco Intravaia ha affermato che le attività gestionali non potranno essere direttamente svolta (Monrealelive.it)

MONREALE, 10 luglio – Con l'approssimarsi della ultimazione degli interventi di allestimento del museo multimediale del complesso monumentale "Guglielmo II", è inevitabile che si ricominci a discutere ...