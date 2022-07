Cede giostra | torna a casa la 12enne finita in ospedale

(Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPalma Campania (Na) – E’ stata dimessa dall’pediatrico Santobono di Napoli larimasta leggermente ferita ieri sera nel crollo dellaa Palma Campania. I medici, dopo averla trattenuta in osservazione, ne hanno deciso il ritorno adopo aver eseguito vari esami di controllo. La ragazzina era l’unica minorenne coinvolta nel crollo: gli altri feriti, una decina, sono adulti e tutti in buone condizioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il cedimento di unaha provocato minuti di forte paura e una decina di feriti lievi: è accaduto ieri sera a Palma Campania (Napoli), in via Querce, area parcheggio dove erano state allestite delle zone di gioco. ...Palma Campania, cedimento strutturale per laCome riporta l'Ansa, una delle giostre site presso l'area parcheggio, composta da sediolini che avrebbero dovuto sollevarsi e roteare, ha subito ...Sono una decina le persone rimaste ferite a causa del cedimento di una giostra in un luna park di a Palma Campania, nel Napoletano.Per il momento risulta iscritto nel registro degli indagati – con l’ipotesi di lesioni colpose – il gestore dell’impianto, una donna di Poggiomarino, comune poco distante. La giostra crollata, insieme ...