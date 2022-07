Calciomercato Juventus, una squadra inglese si inserisce per Paredes (Di lunedì 11 luglio 2022) Sarà probabilmente una corsa a due per il cartellino di Leandro Paredes. L’ex giallorosso, ora in forza al Paris Saint Germain, sta diventando oggetto di mercato in questi ultimi giorni. Paredes PSG Juventus Infatti avevamo parlato di un’interesse da parte della Juventus. Il club bianconero, che probabilmente libererà qualcuno tra Rabiot, Arthur e forse McKennie – certo di non rimanere a Torino invece Aaron Ramsey – e vuole migliorare la mediana portando a Torino l’argentino, nelle ultime sessioni spesso vecchio pallino, ma affare mai concretizzato. Oltre a questo, la società bianconera sembra voler puntare a uno scambio, inserendo oltre a uno di questi centrocampisti, anche una vecchia conoscenza in quel di Parigi: Moise Kean. Ma per la Juve di Max Allegri si sta avvicinando in queste ore una rivale: il ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 11 luglio 2022) Sarà probabilmente una corsa a due per il cartellino di Leandro. L’ex giallorosso, ora in forza al Paris Saint Germain, sta diventando oggetto di mercato in questi ultimi giorni.PSGInfatti avevamo parlato di un’interesse da parte della. Il club bianconero, che probabilmente libererà qualcuno tra Rabiot, Arthur e forse McKennie – certo di non rimanere a Torino invece Aaron Ramsey – e vuole migliorare la mediana portando a Torino l’argentino, nelle ultime sessioni spesso vecchio pallino, ma affare mai concretizzato. Oltre a questo, la società bianconera sembra voler puntare a uno scambio, inserendo oltre a uno di questi centrocampisti, anche una vecchia conoscenza in quel di Parigi: Moise Kean. Ma per la Juve di Max Allegri si sta avvicinando in queste ore una rivale: il ...

