Aston Villa, UFFICIALE: accordo col Siviglia per Augustinsson (Di lunedì 11 luglio 2022) L’Aston Villa ha ufficializzato l’arrivo in prestito - con diritto di riscatto - del difensore Ludwig Augustinsson dal Siviglia. Leggi su calciomercato (Di lunedì 11 luglio 2022) L’ha ufficializzato l’arrivo in prestito - con diritto di riscatto - del difensore Ludwigdal

Pubblicità

GoalItalia : Il Milan guarda in Inghilterra per il centrocampo ?? Rossoneri in trattativa per Douglas Luiz dell'Aston Villa ?? - maldini_cap22 : @Zoroback_023 Sentito e letto molti tifosi dell’aston Villa tutti si lamentano di Luis difensivamente e tatticament… - leonardelezi6 : @FeliceRaimondo Quello del aston villa non e' male - homer_mario : @Cobretti_80 Per me in premier può andare in squadre medie tipo aston villa, west ham. Al massimo potrebbe andare a… - TheVillaTalk_ : @FabrizioRomano Aston Villa news? -