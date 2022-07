Alan Wake 2 | parla Remedy | “La storia sarà enorme”

(Di lunedì 11 luglio 2022) Di recente su Twitter alcuni degli sceneggiatori diEntertainment hanno rilasciato degli aggiornamenti sulladiEntertainment sta finalmente lavorando su2, il sequel che intendeva sviluppare da oltre un decennio e che solo adesso si è fatto realtà “tangibile”. Come primo vero e proprio gioco horror di sopravvivenza dello sviluppatore, il gioco si preannuncia come una importante tappa per, il che è solo uno dei tanti motivi per cui così tanti giocatori stanno aspettando così intensamente il lancio del titolo in questione e sembra anche che gli sviluppatori che ci lavorano siano eccitati quanto la community. Nelle ultime ore sono emersi importanti dettagli sulladi ...

Annunciato a sorpresa nel corso degli ultimi The Game Awards, 2 non è sicuramente uno di quei giochi che riusciremo a giocare a breve. Nonostante ciò, Remedy Entertainment ci tiene ad aggiornare continuamente i fan con brevi ma interessanti report. Di recente su Twitter alcuni degli sceneggiatori di Remedy Entertainment hanno rilasciato degli aggiornamenti sulla storia di Alan Wake 2. Sam Lake, il game director di Remedy Entertainment, ha aggiornato il pubblico su Alan Wake 2, in arrivo per PlayStation 5.