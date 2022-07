World Games 2022, altre 4 medaglie per l’Italia! Ori per Semeraro e Marsili. Bene danza e powerlifting (Di domenica 10 luglio 2022) altre quattro medaglie per l’Italia nella seconda giornata dei World Games 2022 in corso a Birmingham (Stati Uniti – Alabama) che, a causa del fuso orario, si è svolta tra sabato 9 e domenica 10 luglio. Gli azzurri si mantengono così nelle zone alte nel medagliere, in attesa di poter sferrare l’attacco in discipline favorevoli come salvamento, ginnastica ritmica e pattinaggio artistico a rotelle. Dopo il titolo conquistato nei 200, Duccio Marsili si è ripetuto nei 1000 metri di pattinaggio velocità a rotelle: il 25enne toscano ha condotto una gara di testa sin dalle battute iniziali, imponendosi con il crono di 1’26?974 e precedendo di 52 millesimi il cileno Ricardo Cristopher Verdugo Campos; a completare il podio la stella del Belgio Bart Swings, campione olimpico in ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022)quattroper l’Italia nella seconda giornata deiin corso a Birmingham (Stati Uniti – Alabama) che, a causa del fuso orario, si è svolta tra sabato 9 e domenica 10 luglio. Gli azzurri si mantengono così nelle zone alte nelre, in attesa di poter sferrare l’attacco in discipline favorevoli come salvamento, ginnastica ritmica e pattinaggio artistico a rotelle. Dopo il titolo conquistato nei 200, Ducciosi è ripetuto nei 1000 metri di pattinaggio velocità a rotelle: il 25enne toscano ha condotto una gara di testa sin dalle battute iniziali, imponendosi con il crono di 1’26?974 e precedendo di 52 millesimi il cileno Ricardo Cristopher Verdugo Campos; a completare il podio la stella del Belgio Bart Swings, campione olimpico in ...

