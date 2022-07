Vittorio Sgarbi e il bimbo morto a Sharm | «Non capisco perché scegliete l’Egitto per le vacanze Restate in Italia»

Leggi su blog.libero

(Di domenica 10 luglio 2022) L’ultimo tweet diha acceso una polemica social ed è già diventato virale. Prendendo spunto dalla terribile vicenda della famiglia palermitana che in vacanza ael-Sheikh per un’intossicazione alimentare ha perso il figlio, Andrea Mirabile, di soli 6 anni, il critico ha deciso di esaltare le bellezze del Bel Paese. La domanda chesi pone (e che soprattutto pone ai suoi follower) ètantini vadano in vacanza in Egitto, viste le bellezze che offre l’e il tweet della discordia «Leggo che quest’anno moltini vanno al mare in Egitto. Maunno deve cercare ael-Sheikh quello che ha in ...