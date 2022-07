Uomini e donne, fiocco rosa per Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. La "delusione" di lui (Di domenica 10 luglio 2022) Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi aspettano una femminuccia. Già qualche settimana fa, la coppia di Uomini e donne aveva raccontato ai fan che avrebbero scoperto il sesso del primo... Leggi su leggo (Di domenica 10 luglio 2022)aspettano una femminuccia. Già qualche settimana fa, la coppia diaveva raccontato ai fan che avrebbero scoperto il sesso del primo...

rubio_chef : Solo a giugno gli occupanti nazisti dell’esperimento coloniale d’occupazione e apartheid israeliano hanno arrestato… - GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - ladyonorato : SPAGNA: Non c'è mai stato un tasso di decessi così alto in maggio e giugno negli over 75, tutti tridosati. Il 66% s… - luciaespa8 : @Salvo_Inter17 @AndreaInterNews Esatto, almeno le misure delle porte. Voglio in atletica abbiamo diversi pesi e div… - rocselli : RT @aresbi3: Le donne che comandano sono peggio degli uomini e sono più sensibili alle porcherie globaliste? Sarà forse che scelgono accura… -