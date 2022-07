Trasferisciti in questo splendido borgo, ti pagano fino a 60 mila euro per popolarlo: scopri se hai i requisiti (Di domenica 10 luglio 2022) Potersi trasferire in un altro paese venendo pagati? Potrebbe sembrare un sogno per molti ma, in realtà, c’è chi si è proposto di farlo… di pagare le persone per indurle a ripopolare uno splendido borgo ormai rimasto disabitato. scopriamo dove. Volete trasferirvi, cambiare vita, ma non avete le disponibilità economiche per farlo? Nessun problema, perché ora verrete pagati per poter realizzare il vostro sogno… Cambiare vita e trasferirsi – (riza) – curiosauro.itIl borgo dei sogni Si trova in Svizzera, sul versante soleggiato della valle del Rodano, e si chiama Albinen, un bellissimo borgo ormai rimasto quasi disabitato. A poca distanza dalle sorgenti termali di Leukerbad, qui, ciclicamente, l’amministrazione offre denaro a privati e famiglie che desiderano trasferirsi. Non è, però, un posto per tutti, ... Leggi su curiosauro (Di domenica 10 luglio 2022) Potersi trasferire in un altro paese venendo pagati? Potrebbe sembrare un sogno per molti ma, in realtà, c’è chi si è proposto di farlo… di pagare le persone per indurle a ripopolare unoormai rimasto disabitato.amo dove. Volete trasferirvi, cambiare vita, ma non avete le disponibilità economiche per farlo? Nessun problema, perché ora verrete pagati per poter realizzare il vostro sogno… Cambiare vita e trasferirsi – (riza) – curiosauro.itIldei sogni Si trova in Svizzera, sul versante soleggiato della valle del Rodano, e si chiama Albinen, un bellissimoormai rimasto quasi disabitato. A poca distanza dalle sorgenti termali di Leukerbad, qui, ciclicamente, l’amministrazione offre denaro a privati e famiglie che desiderano trasferirsi. Non è, però, un posto per tutti, ...

kingoftheheart : @FrancoisBranca1 Bene! Fai i bagagli e trasferisciti... Un'imbecille in meno su questo mondo - soltantopioggia : oddio florence pugh sta calpestando il suolo veneto??? è forse questo il giorno più bello della mia vita??? “the pr… - giuliorm80 : @m4gny @Argo1989_ @viacolvino parli del paese delle fate... qui 1300 euro per fare il barista non sono pochi, se ne… - Flydown01377531 : @4NNIELOVE Tesoro cambia canale. Questo è un telefilm a puntate che dura da dicembre, quindi se vuoi la realtà tras… -