Torino, ucciso in strada da un 20enne per «una sigaretta»: Augusto Bernardi aveva 56 anni. L'assassino: «Mi sono rovinato la vita» (Di domenica 10 luglio 2022) Violenza e morte a Torino: un'aggressione improvvisa a pugni e bastonate per motivi futili. Sarebbe questa, al momento, la spiegazione dell'omicidio avvenuto la scorsa notte verso le 4 nel... Leggi su ilmattino (Di domenica 10 luglio 2022) Violenza e morte a: un'aggressione improvvisa a pugni e bastonate per motivi futili. Sarebbe questa, al momento, la spiegazione dell'omicidio avvenuto la scorsa notte verso le 4 nel...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Un uomo è stato ucciso nella notte in strada a Torino. La polizia ha fermato un ventenne italiano. L'aggressione,… - fattoquotidiano : Torino, 56enne ucciso a pugni e bastonate alle 4 di notte: la polizia ha fermato un 20enne - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Torino, un uomo ucciso a bastonate in strada. Forse una lite tra vicini finita in tragedia. - ilgiovanemassi : RT @iltoroaddosso: Oggi presso il piazzale San Gabriele da Gorizia a #Torino è stata riposizionata la targa dedicata all'ex granata Bruno N… - infoitinterno : Omicidio a Torino, 56enne ucciso in strada dopo una lite -