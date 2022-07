Simone Scuffet al Lecce, ci siamo. Baschirotto e Maximovic obiettivi per la difesa (Di domenica 10 luglio 2022) Il mercato dei salentini è entrato nella fase più calda, quella volta al completamento della rosa da mettere a disposizione di mister Baroni. Particolare attenzione è dedicata al ruolo del portiere, per il quale sembra fatta per Simone Scuffet, e alla linea difensiva dove si cerca di chiudere per Baschirotto e Maximovic. Simone Scuffet dice si al Lecce? L’ estremo difensore, reduce dall’esperienza all’Apoel Nicosia, è molto vicino a ritornare in Serie A dove milito’ diversi anni or sono con l’Udinese. Nelle ultime ore il club salentino avrebbe fatto importanti passi avanti incontrando il gradimento del giocatore che avrebbe così l’occasione di rilanciarsi dopo una carriera costellata da alti e bassi. Passi avanti per Maximovic e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 10 luglio 2022) Il mercato dei salentini è entrato nella fase più calda, quella volta al completamento della rosa da mettere a disposizione di mister Baroni. Particolare attenzione è dedicata al ruolo del portiere, per il quale sembra fatta per, e alla linea difensiva dove si cerca di chiudere perdice si al? L’ estremo difensore, reduce dall’esperienza all’Apoel Nicosia, è molto vicino a ritornare in Serie A dove milito’ diversi anni or sono con l’Udinese. Nelle ultime ore il club salentino avrebbe fatto importanti passi avanti incontrando il gradimento del giocatore che avrebbe così l’occasione di rilanciarsi dopo una carriera costellata da alti e bassi. Passi avanti pere ...

