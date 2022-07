Scontro scooter-auto, muore 22enne nel Salernitano (Di domenica 10 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn 22enne di Nocera Inferiore (Salerno) ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte a Cava de’ Tirreni. L’impatto si è verificato intorno alle 3 in via XXV luglio. La vittima era alla guida di uno scooter insieme ad un amico. Per cause ancora in corso di accertamento si è verificata una collisione tra il motociclo ed un’auto. Il 22enne, è deceduto sul colpo. La persona che era alla guida è stata identificata ma resta da capire se abbia prestato i primi soccorsi. Il passeggero dello scooter ha riportato lievi lesioni. Sono in corso accertamento da parte dei carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUndi Nocera Inferiore (Salerno) ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte a Cava de’ Tirreni. L’impatto si è verificato intorno alle 3 in via XXV luglio. La vittima era alla guida di unoinsieme ad un amico. Per cause ancora in corso di accertamento si è verificata una collisione tra il motociclo ed un’. Il, è deceduto sul colpo. La persona che era alla guida è stata identificata ma resta da capire se abbia prestato i primi soccorsi. Il passeggero delloha riportato lievi lesioni. Sono in corso accertamento da parte dei carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

SkyTG24 : Cava de' Tirreni, scontro scooter-auto: morto 22enne - anteprima24 : ** Scontro scooter-auto, muore 22enne nel Salernitano ** - venti4ore : Viale Carducci, scontro tra auto e scooter: due ventenni all’ospedale in codice rosso - losservcom : Due feriti di cui uno in codice rosso al Pronto Soccorso #Livorno #cronaca - losservcom : Ultim'Ora Scontro furgoncino scooter su viale Carducci incrocio di via Curtatone e Montanara, una persona ferita. S… -