Ricky Martin rischia il carcere | violenza domestica | il racconto sconvolgente del nipote

(Di domenica 10 luglio 2022) Si mette male per: ildi 21 anni Dennis Sanchez- figlio della sorellastra - lo ha accusato di. I due avrebbero avuto una relazione consensuale. Anche se, a quanto pare, il cantante portoricano non sarebbe mai riuscito ad accettarne la fine. Stando a fonti vicine alla superstar, riportate dai media internazionali e citate dal Corriere della Sera, Dennis avrebbe detto di aver avuto una storia clandestina con(che ufficialmente è sposato con l'artista Jwan Yosef e ha due figli), terminata un paio di mesi fa. Quando la storia tra i due è finita, però, il cantante - non avendo preso bene la notizia - avrebbe cominciato a girare sempre più spesso attorno alla casa del ...

