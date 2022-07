Pos obbligatorio da luglio, come denunciare chi nega il pagamento (Di domenica 10 luglio 2022) Dall’inizio del mese il pos obbligatorio, ma le verifiche possano scattare solamente dopo la segnalazione da parte del cliente. Ecco tutto ciò che c’è da sapere. Dal 1° luglio il pos obbligatorio, ma come funzionano i controlli? La legge prevede che le verifiche possano scattare solamente dopo la segnalazione da parte del cliente. Cioè solo Leggi su 2anews (Di domenica 10 luglio 2022) Dall’inizio del mese il pos, ma le verifiche possano scattare solamente dopo la segnalazione da parte del cliente. Ecco tutto ciò che c’è da sapere. Dal 1°il pos, mafunzionano i controlli? La legge prevede che le verifiche possano scattare solamente dopo la segnalazione da parte del cliente. Cioè solo

