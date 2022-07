Piemonte | «Inca***ta nera | ora vinciamo le prossime due»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 10 luglio 2022) . Le parole dell’attaccante azzurra Martina, autrice del gol della bandiera in con la Francia, ha analizzato così la prestazione dell’Italia femminile all’esordio all’Europeo. Le sue parole: «Il gol ha dato morale, fino all’ultimo non abbiamo mollato contro una squadra molto forte, una delle migliori in Europa. Sapevamo che sarebbe stato difficile e questo gol deve darci una spinta per ledue gare che dobbiamo vincere assolutamente, sono alla nostra portata anzi anche di più perché siamo più forti. Dobbiamo crederci fin dal primo minuto non come successo oggi. Come sono entrata? Ero incazzatafin dal primo minuto perché per come ci eravamo preparate non ci stava questo passivo simile». L'articolo proviene da Calcio News 24.