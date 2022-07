Pubblicità

repubblica : Vergogna a Lampedusa, duemila migranti ammassati tra i rifiuti [di Alessandra Ziniti] - LegaSalvini : ?? LAMPEDUSA ALLO STREMO PER I MIGRANTI E LAMORGESE SCAPPA - vaticannews_it : #Lampedusa L'emozione delle persone #migranti, la preghiera e quella 'globalizzazione dell'indifferenza' che porter… - messveneto : Migranti, a Lampedusa l’hotspot della vergogna: Oltre 1800 ospiti nel centro di accoglienza dopo gli ultimi sbarchi… - nuova_venezia : Migranti, a Lampedusa l’hotspot della vergogna -

"Sembra che vogliamo punirli perché sono arrivati vivi": Giusi Nicolini è stata sindaca ditra il 2012 al 2017, erano i tempi in cui iche arrivavano sulle nostre coste erano anche 160mila in un anno. Era in carica da un anno e mezzo quando si verificò uno dei più gravi ...Basta andare a Porto Empedocle, all'arrivo del traghetto daper vedere iche, una volta approdati, sono lasciati a se stessi. Nessuno li conduce nei centri d'accoglienza e nel ...La nave San Marco della Marina militare è attraccata a Cala Pisana, a Lampedusa. A piccoli gruppi, i migranti - già pre-identificati e sottoposti al tampone rapido per la diagnosi del Covid - verranno ...Nonostante la nave San Marco della Marina militare abbia portato via 600 ospiti, la situazione resta grave. Da domenica notte le condizioni del mare miglioreranno e potrebbero esserci nuovi sbarchi ...