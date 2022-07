Mick Schumacher nervoso con Haas: “Dovevo passare Kevin” (Di domenica 10 luglio 2022) È stata una Sprint Race piuttosto piatta al Red Bull Ring in Austria. La mini gara di ieri, infatti, non è stata impreziosita da molti guizzi, con le posizioni che su per giù si sono congelate dalla Qualifiche del giorno prima. Uno dei pochissimi a rendere interessante questa sessione è stato Mick Schumacher con la sua Haas. Il tedesco si è reso protagonista di un bellissimo e combattuto duello contro la Mercedes di Lewis Hamilton: il ritmo della vettura biancorossa è stato ottimo, già dai primi vagiti di questo weekend di Formula 1. Il figlio d’arte, nonostante la prova più che positiva terminata comunque dietro all’ex campione del mondo, non era per nulla soddisfatto: secondo lui, infatti, il muretto avrebbe dovuto scambiare le posizione con Kevin Magnussen, il compagno di squadra che era davanti al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 luglio 2022) È stata una Sprint Race piuttosto piatta al Red Bull Ring in Austria. La mini gara di ieri, infatti, non è stata impreziosita da molti guizzi, con le posizioni che su per giù si sono congelate dalla Qualifiche del giorno prima. Uno dei pochissimi a rendere interessante questa sessione è statocon la sua. Il tedesco si è reso protagonista di un bellissimo e combattuto duello contro la Mercedes di Lewis Hamilton: il ritmo della vettura biancorossa è stato ottimo, già dai primi vagiti di questo weekend di Formula 1. Il figlio d’arte, nonostante la prova più che positiva terminata comunque dietro all’ex campione del mondo, non era per nulla soddisfatto: secondo lui, infatti, il muretto avrebbe dovuto scambiare le posizione conMagnussen, il compagno di squadra che era davanti al ...

