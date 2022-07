Matarrese: «non ho buoni rapporti con De Laurentiis, so che gli do fastidio» (Di domenica 10 luglio 2022) Antonio Matarrese non ha parlato solo di Mundial nell’intervista alla Gazzetta, anche di De Laurentiis e del calcio italiano Qual è il problema oggi? «Hanno creato tanti feudi, la Lega è divisa. C’è Lotito alleato con De Laurentiis. Quante volte l’ho rimproverato di smetterla con la guerra con Gravina. Anche a Gravina ho suggerito di finirla». E De Laurentiis? «Non abbiamo buoni rapporti. So che gli do fastidio. In assemblea urlava: “Basta con Matarrese, Blatter e Platini!”». Agnelli? «Troppo giovane per affrontare questioni grandi come la Superlega. Il primo tentativo risale al ‘92. Sono assolutamente contro, allora come oggi. Spero che la Corte Ue dia ragione all’Uefa. Se vincono i grandi ricchi è il caos». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 10 luglio 2022) Antonionon ha parlato solo di Mundial nell’intervista alla Gazzetta, anche di Dee del calcio italiano Qual è il problema oggi? «Hanno creato tanti feudi, la Lega è divisa. C’è Lotito alleato con De. Quante volte l’ho rimproverato di smetterla con la guerra con Gravina. Anche a Gravina ho suggerito di finirla». E De? «Non abbiamo. So che gli do. In assemblea urlava: “Basta con, Blatter e Platini!”». Agnelli? «Troppo giovane per affrontare questioni grandi come la Superlega. Il primo tentativo risale al ‘92. Sono assolutamente contro, allora come oggi. Spero che la Corte Ue dia ragione all’Uefa. Se vincono i grandi ricchi è il caos». L'articolo ilNapolista.

