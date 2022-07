M5S: Patuanelli, 'nessun Papeete ma su fiducia dl Aiuti potremmo uscire da aula' (Di domenica 10 luglio 2022) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "Ma no, a parte che il Papeete di Salvini è stata una crisi immotivata. Noi abbiamo posto dei temi centrali per il Paese a cui Draghi deve rispondere. Francamente non credo che questo si possa definire un Papeete". Così il ministro Stefano Patuanelli a Repubblica. "Io sono ottimista. Mi auguro che le risposte arrivino. Ma per il bene dell'Italia, non perché bisogna accontentare i 5 Stelle". Sul dl Aiuti al Senato l'uscita dall'aula al momento del voto, per non votare sì ma nemmeno no, è un'ipotesi percorribile per il M5S? "Vediamo. Non lo escludo, non lo escludo. Bisogna vedere quale sarà il ragionamento politico con Draghi". E sul rapporto con il Pd, osserva, non "è affatto a rischio". Mentre con gli scissionisti di Luigi Di Maio, il rapporto si è incrinato: "Non capisco ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "Ma no, a parte che ildi Salvini è stata una crisi immotivata. Noi abbiamo posto dei temi centrali per il Paese a cui Draghi deve rispondere. Francamente non credo che questo si possa definire un". Così il ministro Stefanoa Repubblica. "Io sono ottimista. Mi auguro che le risposte arrivino. Ma per il bene dell'Italia, non perché bisogna accontentare i 5 Stelle". Sul dlal Senato l'uscita dall'al momento del voto, per non votare sì ma nemmeno no, è un'ipotesi percorribile per il M5S? "Vediamo. Non lo escludo, non lo escludo. Bisogna vedere quale sarà il ragionamento politico con Draghi". E sul rapporto con il Pd, osserva, non "è affatto a rischio". Mentre con gli scissionisti di Luigi Di Maio, il rapporto si è incrinato: "Non capisco ...

