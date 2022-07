La Superluna del Cervo di luglio è la più grande, brillante e spettacolare del 2022: quando vederla (Di domenica 10 luglio 2022) Il 13 luglio il cielo sarà impreziosito dalla magnifica Superluna del Cervo, la più grande e brillante dell’anno. Come ammirarla e perché si chiama così. A luglio potremo ammirare nel cielo la Luna Piena più grande, brillante e spettacolare dell'intero 2022: la Superluna del Cervo. Come indicato dall'Unione Astrofili Italiani (UAI), il plenilunio si verificherà esattamente alle 20:37 ora italiana di mercoledì 13 luglio. L'evento sarà perfettamente visibile da tutto lo “Stivale”. Il suo nome è legato alla cultura dei nativi americani e al loro tradizionale calendario lunare; le tribù erano infatti solite dare appellativi alle lune piene di ogni mese in base a ... Leggi su howtodofor (Di domenica 10 luglio 2022) Il 13il cielo sarà impreziosito dalla magnificadel, la piùdell’anno. Come ammirarla e perché si chiama così. Apotremo ammirare nel cielo la Luna Piena piùdell'intero: ladel. Come indicato dall'Unione Astrofili Italiani (UAI), il plenilunio si verificherà esattamente alle 20:37 ora italiana di mercoledì 13. L'evento sarà perfettamente visibile da tutto lo “Stivale”. Il suo nome è legato alla cultura dei nativi americani e al loro tradizionale calendario lunare; le tribù erano infatti solite dare appellativi alle lune piene di ogni mese in base a ...

Pubblicità

alexruggieri_ : Superluna di Luglio 2022, come ammirare la Luna Piena del Cervo - malinconjca : il tredici è la superluna del cervo, chiamata così dai nativi americani perchè in questo periodo le corna dei cervi… - bleckvelvet : oggi la luna è bellissima posso solo immaginare come lo sarà il 13 quando ci sarà la superluna del cervo ?? - ChristianCaded1 : RT @me_deae: Anche alla @NASA piace la superluna sulla Sella Del Diavolo. #cagliari - Alexrug67 : RT @me_deae: Anche alla @NASA piace la superluna sulla Sella Del Diavolo. #cagliari -