Ius Scholae | Iezzi Lega | ' pronti a tutto | tempi contingentati? Fantasia non ci manca' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 luglio 2022) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "Siamoa farequello che è necessario per bloccare Cannabis e Ius". Igor, capogruppo dellain Affari Costituzionali alla Camera, promette battaglia in aula sui i due provvedimenti che, da calendario, dovrebbero approdare a breve a Montecitorio. Si parla anche di proteste eclatanti in aula, striscioni. E così? "Siamo", dice all'Adnkronos. Però ci sono isonoe quindi non sarà possibile fare ostruzionismo... "Non è un problema, a noi lanon c'è maita e poi forse non ce ne sarà nemmeno bisogno". Ritiene che Cannabis e Iusslitteranno? "E' possibile. Abbiamo messo un bel ...