Giappone: aperti i seggi dopo l'omicidio di Abe (Di domenica 10 luglio 2022) aperti i seggi in Giappone per eleggere i rappresentanti della Camera Alta. I Giapponesi, sotto shock dopo l'assassinio dell'ex primo ministro Shinzo Abe, decideranno se rafforzare il potere del governo Kishida, che è attualmente il primo ministro.

