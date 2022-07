Gianni Morandi in lacrime sul palco | “Se n’è andato via” | il triste annuncio

Leggi su tvzap

(Di domenica 10 luglio 2022) È stato un momento di grande commozione per, il ricordo dell’amico scomparso, un gigante della musica leggera italiana è ancora troppo forte. Durante l’inaugurazione di «Piazza Lucio Dalla», a Bologna, alla presenza del sindaco Matteo Lepore sotto la tettoia Nervi dell’ex mercato ortofrutticolo di via Fioravanti, nel quartiere della Bolognina, il cantante non è riuscito a trattenere le. Ad accompagnare le parole dei presenti le note di “Futura”, uno dei brani più belli dell’indimenticabile cantautore. (continua a leggere dopo le foto) Ai cronisti presenticon la voce rotta ha detto: «Per noi bolognesi Lucio non è maivia, per me lui c’è sempre, lui qui verrà tutti i giorni. Io mi immagino sempre che esca da una porta o da un portico». Ed è ...