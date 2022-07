F1, Lewis Hamilton contro i tifosi di Verstappen: “Un pilota poteva finire in ospedale e il pubblico esulta?” (Di domenica 10 luglio 2022) A dir poco antisportivo l’atteggiamento avuto dai tifosi di Max Verstappen, accorsi in massa al Red Bull Ring (trasformando di fatto il Gran Premio d’Austria in un GP casalingo per il Campione del Mondo in carica), durante le qualifiche di venerdì nelle quali Lewis Hamilton è stato sfortunato protagonista di un incidente. Per fortuna, per il sette volte Campione del Mondo non ci sono state conseguenze, ma ha fatto scalpore la reazione dei supporters di Verstappen, a dir poco gioiosi nel vedere andare contro il muro il rivale del proprio beniamino durante la scorsa stagione. Venerdì Hamilton non si era reso conto di quanto accaduto, salvo poi venire a conoscenza del tutto poco dopo la fine della sessione; di conseguenza, nella giornata di ieri dopo la sprint race ha ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) A dir poco antisportivo l’atteggiamento avuto daidi Max, accorsi in massa al Red Bull Ring (trasformando di fatto il Gran Premio d’Austria in un GP casalingo per il Campione del Mondo in carica), durante le qualifiche di venerdì nelle qualiè stato sfortunato protagonista di un incidente. Per fortuna, per il sette volte Campione del Mondo non ci sono state conseguenze, ma ha fatto scalpore la reazione dei supporters di, a dir poco gioiosi nel vedere andareil muro il rivale del proprio beniamino durante la scorsa stagione. Venerdìnon si era reso conto di quanto accaduto, salvo poi venire a conoscenza del tutto poco dopo la fine della sessione; di conseguenza, nella giornata di ieri dopo la sprint race ha ...

