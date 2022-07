F1 | Gp Austria 2022 | Russell | “Ho frenato forte ma tardi | ho capito subito che ci saremmo toccati”

Leggi su sportface

(Di domenica 10 luglio 2022) Dopo il Gran Premio d’di F1, il pilota della Mercedes, George, ha parlato della sua prestazione. La stessa è stata condizionata dall’incidente avuto con Perez. Ecco le sue parole: “Con il passo che avevamo è un po’ un’opportunità persa, anche se non siamo ancora nelle condizioni di lottare con i primi due. Non è stato l’ideale iniziare la gara con un contatto: homa, Perez aveva la sua traiettoria, pulita, quando abbiamo girato hoche ci. Quando a Barcellona abbiamo introdotto gli aggiornamenti abbiamo fatto un notevole passo in avanti, poi siamo tornati progressivamente verso la realtà. A Silverstone siamo stati veloci, qui non abbastanza e a ...