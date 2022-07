Edoardo Tavassi incredulo: “Sotto i ferri”, l’annuncio dopo l’Isola (Di domenica 10 luglio 2022) Edoardo Tavassi ha annunciato il delicato epilogo del suo infortunio al ginocchio. Ma qualcosa ancora non torna nemmeno a lui. Edoardo Tavassi (Instagram screenshot)Edoardo Tavassi nelle ultime ore ha fatto allarmare i suoi fan con un annuncio pubblico. Vediamo insieme che cosa sta succedendo all’ex naufrago dell’Isola dei Famosi. Edoardo Tavassi è stato un grandissimo protagonista dell’Isola dei Famosi, ma purtroppo, come i tutti i fan sanno perfettamente, non ha potuto partecipare alla finale. Tutto si è verificato proprio pochi giorni prima della grandissima finale dell’Isola dei Famosi dopo 100 giorni di permanenza in Honduras. Sono stati tantissimi quest’anno i ritiri dei ... Leggi su specialmag (Di domenica 10 luglio 2022)ha annunciato il delicato epilogo del suo infortunio al ginocchio. Ma qualcosa ancora non torna nemmeno a lui.(Instagram screenshot)nelle ultime ore ha fatto allarmare i suoi fan con un annuncio pubblico. Vediamo insieme che cosa sta succedendo all’ex naufrago deldei Famosi.è stato un grandissimo protagonista deldei Famosi, ma purtroppo, come i tutti i fan sanno perfettamente, non ha potuto partecipare alla finale. Tutto si è verificato proprio pochi giorni prima della grandissima finale deldei Famosi100 giorni di permanenza in Honduras. Sono stati tantissimi quest’anno i ritiri dei ...

