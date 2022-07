Pubblicità

giuroby : RT @P_Rava: Se durante la tua leadership ti sei cucito addosso gli slogan «siamo il partito più draghiano» e «il mio compito è proteggere D… - Frances80540381 : @1971itimpa In mano agli #incapaci che xxxxx c'entra la mafia? ?? #incendioroma #Gualtieri #draghi #pd #miserabili #ingalera #AMA buffoni - Majden3 : RT @P_Rava: Se durante la tua leadership ti sei cucito addosso gli slogan «siamo il partito più draghiano» e «il mio compito è proteggere D… - m_spagna : RT @P_Rava: Se durante la tua leadership ti sei cucito addosso gli slogan «siamo il partito più draghiano» e «il mio compito è proteggere D… - Anto82696628 : @MarcoRizzoPC Già lo è. Draghi è stato preparato un annetto prima dai media e ha sostituito Conte mandato a casa co… -

ilmessaggero.it

... - aggiunge Patalano - non ci siamo mai illusi ma non possiamo più restare con le mani inaspettando cheo chi per lui onori gli impegni assunti sullo sblocco della cessione dei crediti. ...La guerra prosegue e a pagare il caro prezzo sono gli ucraini. Per questo al 136esimo giorno, Toni Capuozzo si sfoga attaccando prima tutto l'Occidente, poi Mario. Il motivo L'abitudine. 'L'Occidente adesso fa il democratico e dice 'È Kiev che deve decidere', è l'Occidente che non sa più che fare, e perfino le armi, sempre più armi, sembrano il mantra ... Draghi, mano tesa a Grillo: mossa sul salario minimo per ottenere la fiducia M5S «Prima del voto qualcosa si troverà». C’è tranquillità ai vertici dell’esecutivo. La mina della fiducia al Dl Aiuti, sono convinti, ...Giuseppe Conte alza la posta in gioco e mette con le spalle al muro il premier Mario Draghi. Al centro c'è il Dl Aiuti. Il provvedimento arriva in Senato e, a seconda del voto, potrebbe disinnescare l ...