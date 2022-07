Cuneo, violenza sessuale su due 15enni nei bagni di una piscina: la denuncia della madre di una di loro (Di domenica 10 luglio 2022) Due quindicenni sarebbero state aggredite sessualmente nei bagni di una piscina, circa un mese fa. Sull’episodio sta indagando la procura di Cuneo dopo la denuncia presentata dalla madre di una delle due ragazze. A parlare dell’episodio avvenuto il mese scorso è un articolo apparso su La Stampa. Le due ragazze, studentesse di una prima superiore, sarebbero state avvicinate e importunate da un gruppo di giovani, che avrebbero sottratto loro alcuni oggetti personali, come occhiali e telefonino. Per ottenerne la restituzione – si legge nella denuncia – entrambe sarebbero state costrette ad accompagnare i ragazzi nelle toilette, dove si sarebbero consumate le violenze. Leggi anche: violenza sessuale di gruppo a Stresa, indagati 3 ... Leggi su open.online (Di domenica 10 luglio 2022) Due quindicenni sarebbero state aggredite sessualmente neidi una, circa un mese fa. Sull’episodio sta indagando la procura didopo lapresentata dalladi una delle due ragazze. A parlare dell’episodio avvenuto il mese scorso è un articolo apparso su La Stampa. Le due ragazze, studentesse di una prima superiore, sarebbero state avvicinate e importunate da un gruppo di giovani, che avrebbero sottrattoalcuni oggetti personali, come occhiali e telefonino. Per ottenerne la restituzione – si legge nella– entrambe sarebbero state costrette ad accompagnare i ragazzi nelle toilette, dove si sarebbero consumate le violenze. Leggi anche:di gruppo a Stresa, indagati 3 ...

