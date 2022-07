Azione: Calenda, 'centro non è fritto misto, Renzi? Attento o finirà a mani vuote' (Di domenica 10 luglio 2022) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "Un centro che è un fritto misto non ha senso. Il vero problema del nostro Paese è che non si riesce a fare nulla, dal termovalorizzatore alla manutenzione della rete idrica all'implementAzione dei provvedimenti. Quindi quello che serve è una cultura intrisa di capacità amministrativa con un'ispirAzione liberal-democratica che chiuda questa stagione del bipopulismo. E questo è il nostro progetto". Così Carlo Calenda al Corriere. Su Luigi Di Maio "non è che sono diffidente. A me Di Maio proprio non interessa", aggiunge mentre su Giovanni Toti osserva: "Toti è un bravo amministratore, Bucci è un bravo amministratore, sono persone che non hanno niente a che fare con la destra di Fratelli d'Italia o con la Lega caciarona di Salvini. Per questo ho detto a Toti: ... Leggi su iltempo (Di domenica 10 luglio 2022) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "Unche è unnon ha senso. Il vero problema del nostro Paese è che non si riesce a fare nulla, dal termovalorizzatore alla manutenzione della rete idrica all'implementdei provvedimenti. Quindi quello che serve è una cultura intrisa di capacità amministrativa con un'ispirliberal-democratica che chiuda questa stagione del bipopulismo. E questo è il nostro progetto". Così Carloal Corriere. Su Luigi Di Maio "non è che sono diffidente. A me Di Maio proprio non interessa", aggiunge mentre su Giovanni Toti osserva: "Toti è un bravo amministratore, Bucci è un bravo amministratore, sono persone che non hanno niente a che fare con la destra di Fratelli d'Italia o con la Lega caciarona di Salvini. Per questo ho detto a Toti: ...

