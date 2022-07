Al quadriportico “Finchè morte non ci separi”

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 10 luglio 2022) Cosa può succedere quando nascono incomprensioni in una coppia e terze persone s’intrufolano ??? Tutto può accadere!! E’ questa la sintesi dello spettacolo che oggi alle ore 21, si terrà aldi Santa Maria delle Grazie nell’ambito della 12° edizione di Teatrando al, organizzata dall’associazione Planum Montis e dalla compagnia ‘È Sceppacentrella e che proseguirà tutti i giovedì, venerdì, sabato e domenica fino al prossimo 31 luglio. “Finchénon ci” è il titolo della commedia comica in due atti, scritta da Ivano Montano e che sarà proposta dalla Compagnia Le Querce, per la regia di Fabrizio Avallone e Anna Aurelio. Lo spettacolo è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Consiglia