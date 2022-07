Wimbledon, Rybakina: 'Tesissima, felice sia finita' (Di sabato 9 luglio 2022) "Ero nervosissima prima e durante la partita, onestamente sono felice che sia finita. Onestamente non avevo mai provato niente di simile. Non ho parole per spiegare quanto sia felice in questo momento"... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 9 luglio 2022) "Ero nervosissima prima e durante la partita, onestamente sonoche sia. Onestamente non avevo mai provato niente di simile. Non ho parole per spiegare quanto siain questo momento"...

Pubblicità

FiorinoLuca : Elena Rybakina è la prima kazaka nella storia a vincere Wimbledon. Kazaka di passaporto, non certo di nascita. Evid… - gippu1 : Boris #Johnson ha fatto di tutto per escludere i russi da Wimbledon 2022 e si è dimesso proprio nel giorno in cui l… - InteBNLdItalia : #Wimbledon ha una nuova regina ?? Elena #Rybakina sconfigge in rimonta Jabeur 3-6 6-2 6-2 e vince il suo 1° titolo… - andreatifainter : @FiorinoLuca Chissà quando Wimbledon realizzerà che ad aver vinto è stata Rybakina ?? * - rogelio10101010 : RT @muntzer_thomas: Nell'anno dell'esclusione delle giocatrici russe e bielorusse vince #Wimbledon la #Rybakina nata, cresciuta e residente… -