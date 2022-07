Uomini e Donne, Denise Mingiano commenta la rottura tra Matteo Ranieri e Valeria (Di sabato 9 luglio 2022) A pochi giorni dalla conferma ufficiale della fine della breve relazione nata a Uomini e Donne tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone, l’ex corteggiatrice Denise Mingiano si è trovata a rispondere su Instagram a chi le chiedeva cosa ne pensasse della notizia. “Penso quello che penso di tutte le storie, che le storie iniziano e finiscono” ha dichiarato la 29enne pugliese, che è stata quasi due mesi alla corte del Ranieri. E ancora, quando le è stato chiesto se le piacerebbe rivedere Matteo ora che è nuovamente single, Denise ha liquidato la questione affermando: “Ragazzi, la mia vita è andata avanti”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne gossip, che fine ha ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 9 luglio 2022) A pochi giorni dalla conferma ufficiale della fine della breve relazione nata atraCardone, l’ex corteggiatricesi è trovata a rispondere su Instagram a chi le chiedeva cosa ne pensasse della notizia. “Penso quello che penso di tutte le storie, che le storie iniziano e finiscono” ha dichiarato la 29enne pugliese, che è stata quasi due mesi alla corte del. E ancora, quando le è stato chiesto se le piacerebbe rivedereora che è nuovamente single,ha liquidato la questione affermando: “Ragazzi, la mia vita è andata avanti”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…gossip, che fine ha ...

Pubblicità

DSantanche : Roma, stazione Termini: due sbandati si affrontano in pieno giorno a colpi di bastoni e pietre tra auto e passanti.… - rubio_chef : Solo a giugno gli occupanti nazisti dell’esperimento coloniale d’occupazione e apartheid israeliano hanno arrestato… - poliziadistato : #9luglio A Dijon, in Francia, per la #JourneedelaPoliceNationale anche la nostra @lamborghini. Supercar a confronto… - Vignitta55 : @CinziaSally @lucip1985 Io ho avuto sempre pochi amici ma uomini e donne ma qual è il problema? ?? - franonesiste : RT @itsquietxuptown: infatti mica i bisessuali si innamorano di uomini e donne anche in maniera alternata, devi volerti scopare tutti e sem… -