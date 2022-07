Ultime Notizie – Bimbo morto a Sharm, dimessa la mamma. Verso autopsia sul piccolo (Di sabato 9 luglio 2022) E’ stata dimessa dal Policlinico di Palermo Rosalia Manosperti, la mamma del piccolo Andrea Mirabile, il Bimbo di soli 6 anni morto a Sharm el Sheik durante una vacanza con genitori. A renderlo noto è lo stesso nosocomio, dove la donna, al quarto mese di gravidanza, era arrivata ieri, insieme al marito, che resta ancora ricoverato ma le cui condizioni sono stabili. “La paziente – dice il professore Renato Venezia, direttore della struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia – ha eseguito ieri pomeriggio alcuni accertamenti ecografici e, compatibilmente con la tragedia vissuta, dal punto di vista clinico sta bene e la sua gravidanza procede regolarmente. E stata dimessa in modo protetto nella tarda serata di ieri per poi tornare stamattina ed effettuare un nuovo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 9 luglio 2022) E’ statadal Policlinico di Palermo Rosalia Manosperti, ladelAndrea Mirabile, ildi soli 6 anniel Sheik durante una vacanza con genitori. A renderlo noto è lo stesso nosocomio, dove la donna, al quarto mese di gravidanza, era arrivata ieri, insieme al marito, che resta ancora ricoverato ma le cui condizioni sono stabili. “La paziente – dice il professore Renato Venezia, direttore della struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia – ha eseguito ieri pomeriggio alcuni accertamenti ecografici e, compatibilmente con la tragedia vissuta, dal punto di vista clinico sta bene e la sua gravidanza procede regolarmente. E statain modo protetto nella tarda serata di ieri per poi tornare stamattina ed effettuare un nuovo ...

