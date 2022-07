Roma, c’è il piano per Dybala: difficile ma non impossibile (Di sabato 9 luglio 2022) Il futuro di Dybala è ancora tutto da decifrare, la concorrenza per la Joya è folta e la Roma ha un piano ben preciso La situazione Dybala sta tenendo acceso il dibattito di mercato in questi giorni. La Joya aspetta l’Inter, ammicca lo United e la Roma spera. Un triangolo indecifrabile, ma i giallorossi hanno un piano per restare in corsa. La cessione di Zaniolo è il primo tassello per liberare uno spazio in avanti. L’argentino sarebbe messo al centro del progetto di Mourinho che continua a spingere per la Joya. Affare complicato ma non impossibile. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 luglio 2022) Il futuro diè ancora tutto da decifrare, la concorrenza per la Joya è folta e laha unben preciso La situazionesta tenendo acceso il dibattito di mercato in questi giorni. La Joya aspetta l’Inter, ammicca lo United e laspera. Un triangolo indecifrabile, ma i giallorossi hanno unper restare in corsa. La cessione di Zaniolo è il primo tassello per liberare uno spazio in avanti. L’argentino sarebbe messo al centro del progetto di Mourinho che continua a spingere per la Joya. Affare complicato ma non. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

