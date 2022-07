Paura dopo l’Isola dei Famosi, effetti collaterali sul corpo: “Devo darmi una regolata” (Di sabato 9 luglio 2022) Un concorrente dell’Isola dei Famosi si sfoga dopo essere tornato in Italia, importanti effetti collaterali sul suo corpo: da non crederci Isola-dei-Famosi-(isoladeiFamosi.mediaset.it)l’Isola dei Famosi quest’anno ha fatto molte vittime. Il reality ha mandato a casa tanti infortunati per via della dura vita sull’Isola, ancora più difficile del solito secondo Lory Del Santo. Tra il dormire per terra, i mosquitos, l’uragano dei primi giorni, la mancanza di cibo, e le dure sfide, il vivere sull’Isola è stato più difficile del previsto. Tanti abbandoni per via degli infortuni, tra le punte forti ad esempio Roger e Edoardo, entrambi con problemi alla gamba. Non sono stati però gli unici ... Leggi su direttanews (Di sabato 9 luglio 2022) Un concorrente deldeisi sfogaessere tornato in Italia, importantisul suo: da non crederci Isola-dei--(isoladei.mediaset.it)deiquest’anno ha fatto molte vittime. Il reality ha mandato a casa tanti infortunati per via della dura vita sul, ancora più difficile del solito secondo Lory Del Santo. Tra il dormire per terra, i mosquitos, l’uragano dei primi giorni, la mancanza di cibo, e le dure sfide, il vivere sulè stato più difficile del previsto. Tanti abbandoni per via degli infortuni, tra le punte forti ad esempio Roger e Edoardo, entrambi con problemi alla gamba. Non sono stati però gli unici ...

Pubblicità

mimmocarriero : RT @DavideR46325615: 'Mario Draghi non ha fatto nulla contro la criminalità. Non c'è UN SOLO risultato dopo più di un anno da parte di ques… - objectivale : Sono già sveglia perché stanotte purtroppo ho avuto uno degli attacchi di panico più brutti, dire che dopo non sono… - Paolo31608481 : RT @DavideR46325615: 'Mario Draghi non ha fatto nulla contro la criminalità. Non c'è UN SOLO risultato dopo più di un anno da parte di ques… - ipazia2012 : RT @DavideR46325615: 'Mario Draghi non ha fatto nulla contro la criminalità. Non c'è UN SOLO risultato dopo più di un anno da parte di ques… - AlRo21uicst : RT @DavideR46325615: 'Mario Draghi non ha fatto nulla contro la criminalità. Non c'è UN SOLO risultato dopo più di un anno da parte di ques… -