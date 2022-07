Pattinaggio velocità, World Games 2022: Duccio Marsili, bis d’oro nei 1000 metri a Birmingham! (Di sabato 9 luglio 2022) La pista di Birmingham, in Alabama (Stati Uniti), sede dell’edizione 2022 dei World Games, continua a sorridere all’Italia e a Duccio Marsili. Il senese ha messo in mostra qualità non comuni nel corso di questa competizione fin dal primo giorno di gare. L’azzurro, infatti, si era già distinto nei 200 metri vinti con il tempo di 17.835 a precedere il colombiano Andres Mauricio Jimenez Torres (17.873) e il francese Yvan Sivilier (18.009). Sempre nel day-1 vi era stato l’argento nei 500 metri sprint in 43.386, preceduto da Jimenez Torres (43.256). Quest’oggi, nei 1000 metri, Marsili si è concesso una replica dorata. Il nostro portacolori, infatti, si è imposto con il tempo di 1:26.974 a precedere il cileno Ricardo ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) La pista di Birmingham, in Alabama (Stati Uniti), sede dell’edizionedei, continua a sorridere all’Italia e a. Il senese ha messo in mostra qualità non comuni nel corso di questa competizione fin dal primo giorno di gare. L’azzurro, infatti, si era già distinto nei 200vinti con il tempo di 17.835 a precedere il colombiano Andres Mauricio Jimenez Torres (17.873) e il francese Yvan Sivilier (18.009). Sempre nel day-1 vi era stato l’argento nei 500sprint in 43.386, preceduto da Jimenez Torres (43.256). Quest’oggi, neisi è concesso una replica dorata. Il nostro portacolori, infatti, si è imposto con il tempo di 1:26.974 a precedere il cileno Ricardo ...

