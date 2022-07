Nicolas Kicker torna in finale a Todi dopo sette anni: “Ho ricordi meravigliosi dell’Umbria” (Di sabato 9 luglio 2022) Nicolas Kicker torna in finale agli Internazionali di Tennis Città di Todi Sidernestor Tennis Cup. L’argentino, finalista dell’edizione 2015 del Challenger organizzato da MEF Tennis Events, ha conquistato un posto nell’atto conclusivo superando Daniel Masur per 6-2 3-6 6-4. L’ex top 100 si è aggiudicato un match intenso ed in finale attende il vincente della sfida serale tra l’idolo di casa Francesco Passaro e la prima testa di serie del torneo Pedro Cachin. La seconda chance dopo sette anni – Al tempo giovane in rampa di lancio, Nicolas Kicker si arrese in finale ad Aljaz Bedene nella finale 2015 del Challenger di Todi. dopo ... Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022)inagli Internazionali di Tennis Città diSidernestor Tennis Cup. L’argentino, finalista dell’edizione 2015 del Challenger organizzato da MEF Tennis Events, ha conquistato un posto nell’atto conclusivo superando Daniel Masur per 6-2 3-6 6-4. L’ex top 100 si è aggiudicato un match intenso ed inattende il vincente della sfida serale tra l’idolo di casa Francesco Passaro e la prima testa di serie del torneo Pedro Cachin. La seconda chance– Al tempo giovane in rampa di lancio,si arrese inad Aljaz Bedene nella2015 del Challenger di...

