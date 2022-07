Napoli | Fabio Cannavaro | “Mi sarebbe piaciuto rimanere a vita | i tifosi hanno un rapporto viscerale”

Leggi su sportface

(Di sabato 9 luglio 2022) Il capitano storico della Nazionale Italiana che ha vinto il Mondiale il 9 luglio 2006, esattamente 16 anni fa, ha parlato delai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole: “Ac’è solo una squadra, non è come le altre città, iuncon quei colori. Mitantoal, ma la società era in difficoltà e dovette cedermi. Un mio ricordo di Diego? Una volta sono entrato in scivolata su Diego in una delle partitelle del giovedì tra prima squadra e la Primavera. Un dirigente mi urlò di giocare piano e di ere tackle e Maradona lo incenerì con lo sguardo. Diego mi disse infatti di continuare a giocare così senza mai tirare indietro il ...