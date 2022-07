Pubblicità

CONVOCATI #Milan LUNEDI' 4 LUGLIO Jungdal – Tatarusanu – Mirante Coubis – Bartesaghi – Gabbia – Incorvaia – Miche…

Bakayoko: «Una buona prima settimana di allenamenti»

Milan, Bakayoko: 'Una buona prima settimana di allenamenti': Nonostante stia riflettendo sul proprio futuro, Tiemou…

Milan, Bakayoko: 'Una buona prima settimana di allenamenti'

Milan News

potrebbe lasciare in anticipo il, squadra con la quale è in prestito biennale: su di lui c'è il Marsiglia . Infine, la Sampdoria ha puntato Rog , che non vuole restare in Serie B con ...Sono ancora da valutare e definire le situazioni di Tiemouèe Fodè Ballo - Tourè . Ilfarebbe tranquillamente a meno di loro ma bisognerà trovare le migliori strategie. Non possiamo ... Milan, Bakayoko: "Una buona prima settimana di allenamenti" Nonostante stia riflettendo sul proprio futuro, Tiemoue Bakayoko, centrocampista del Milan in prestito dal Chelsea, si sta comunque allenando al massimo in quel del centro sportivo di ...Tiemoue Bakayoko, in queste ore, sta riflettendo sul proprio futuro. Il giocatore rossonero, attualmente in prestito dal Chelsea, avrebbe diverse proposte, in particolare dal Marsiglia. Ecco, ...