Marmolada, identificato l'ultimo morto. Oggi lutto nella Val di Fassa - Mancava all'appello il più giovane, Nicolò Zavatta, 22 anni. Ora tutte le 11 vittime hanno un nome, grazie agli esami del Dna. Continuano comunque le ricerche con i droni

