Leiva | messaggio per Cataldi | ' Prendi in mano questa Lazio'

ROMA - "Avevo un grande rapporto con Leiva, lo scorso anno abbiamo legato ancora di più". L'affetto di Cataldi per l'ex Liverpool, tornato al Gremio dopo cinque anni di Lazio, arriva direttamente ...

