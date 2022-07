Gianni Morandi inaugura piazza Lucio Dalla e si commuove (Di sabato 9 luglio 2022) È un Gianni Morandi molto commosso quello che stamattina ha inaugurato piazza Lucio Dalla a dieci anni Dalla sua scomparsa, alla presenza del sindaco di Bologna Matteo Lepore. Si tratta di un grande ... Leggi su globalist (Di sabato 9 luglio 2022) È unmolto commosso quello che stamattina hatoa dieci annisua scomparsa, alla presenza del sindaco di Bologna Matteo Lepore. Si tratta di un grande ...

Pubblicità

trash_italiano : Amadeus annuncia il co-conduttore di #Sanremo2023 in tutte le serate: Gianni Morandi. - Raiofficialnews : ?? L'annuncio di Amadeus al @Tg1Rai: Gianni Morandi sarà il co-conduttore di #Sanremo2023, in programma su @RaiUno… - FranAltomare : Quando ti aspetti Britney ma poi annuncia Gianni Morandi. #Amadeus #Sanremo2023 - SanremoAncheNoi : RT @AccaddeOggi: 07/13/1964 - Tappa finale del Cantagiro a Fiuggi: vince Gianni Morandi con In ginocchio da te - #accaddeoggi - kattyrosexx : @saramikalove @Raiofficialnews @Tg1Rai @RaiUno @SanremoRai Niente di nuovo come vedi,solite vecchie carampane ,si f… -