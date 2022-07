Gb: Wallace, non mi candido per il dopo - Johnson (Di sabato 9 luglio 2022) Il ministro della Difesa britannico Ben Wallace, considerato tra i favoriti per la successione di Boris Johnson alla guida dei Conservatori e alla poltrona di primo ministro, non si candiderà per ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 9 luglio 2022) Il ministro della Difesa britannico Ben, considerato tra i favoriti per la successione di Borisalla guida dei Conservatori e alla poltrona di primo ministro, non si candiderà per ...

Pubblicità

teletext_ch_it : GB, Wallace non si candida - FaganKara : RT @LucaSebastiani_: Ben Wallace, il favorito per la successione di Boris Johnson, fa un passo indietro. Non parteciperà alle primarie cons… - LucaSebastiani_ : Ben Wallace, il favorito per la successione di Boris Johnson, fa un passo indietro. Non parteciperà alle primarie c… - F_Rossi_ : Il ministro della difesa Wallace non parteciperà alla corsa per la leadership conservatrice. La trovo una scelta ac… - DanielaColi2 : Ben Wallace non parteciperà alla corsa per la leadership tory -