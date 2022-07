Pubblicità

sportli26181512 : Fabregas, ci prova una squadra spagnola: Dopo essersi svincolato dal Monaco, Cesc Fabregas è ora un parametro zero.… -

RIVALSA - In un'intervista dello scorso maggio a So Foot ,aveva espresso tutto il suo rammarico per la sua situazione. 'Quando mi scadrà il contratto cercherò un nuovo inizio. La mia testa ...RIVALSA - In un'intervista dello scorso maggio a So Foot ,aveva espresso tutto il suo rammarico per la sua situazione. 'Quando mi scadrà il contratto cercherò un nuovo inizio. La mia testa ... Fabregas, ci prova una squadra spagnola Os super astros Messi e Suárez, que estreitaram relação nos tempos de Barcelona, alugaram uma mansão particular com Fábregas, que está sem clube, e suas famílias em Ibiza, na costa da Espanha 'à prova ...