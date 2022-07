Covid, in crescita incidenza e ricoveri in tutte le fasce d’età (Di sabato 9 luglio 2022) Sale il tasso di incidenza e il tasso di ospedalizzazione in tutte le fasce d’età. È quanto emerge dal report esteso settimanale dell’Iss sul Covid che integra il monitoraggio di venerdì scorso. Nella fascia 30-39 anni si registra il più alto tasso di incidenza a 14 giorni, pari a 1.843 per 100.000, mentre nella fascia di età 0-9 anni si registra il valore più basso, 1.012 casi per 100.000 abitanti. Covid, l’età media dei casi è di 48 anni. In aumento le reinfezioni, +10,8% ultima settimana L’età mediana alla diagnosi dei soggetti segnalati nelle ultime settimane è stabile e pari a 48 anni. Il dato nazionale dell’incidenza è di 1071 nel periodo 1/7/2022-7/7/2022 rispetto a 763 del periodo 24/06/2022- 30/06/2022. Dal 24 agosto 2021 al 6 luglio 2022 sono ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 9 luglio 2022) Sale il tasso die il tasso di ospedalizzazione inle. È quanto emerge dal report esteso settimanale dell’Iss sulche integra il monitoraggio di venerdì scorso. Nella fascia 30-39 anni si registra il più alto tasso dia 14 giorni, pari a 1.843 per 100.000, mentre nella fascia di età 0-9 anni si registra il valore più basso, 1.012 casi per 100.000 abitanti., l’età media dei casi è di 48 anni. In aumento le reinfezioni, +10,8% ultima settimana L’età mediana alla diagnosi dei soggetti segnalati nelle ultime settimane è stabile e pari a 48 anni. Il dato nazionale dell’è di 1071 nel periodo 1/7/2022-7/7/2022 rispetto a 763 del periodo 24/06/2022- 30/06/2022. Dal 24 agosto 2021 al 6 luglio 2022 sono ...

