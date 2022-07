Centro: Mastella, 'va fatto, anche a rischio di andare da soli' (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Oggi va recuperata l'idea del Centro, ne esistono le condizioni. Quando si dice la gente non va a votare: ma se io voto Lega e poi me la ritrovo al governo con il Pd, perche poi mi devo andare a votare? Questa è una stranezza che va eliminate e il Centro può farlo. Quindi bisogna correre il rischio, io sono per un Centro che abbia la voglia anche di stare da stare e non possiamo stare ad aspettare la legge elettorale". Così Clemente Mastella alla convention di Italia al Centro. Leggi su iltempo (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Oggi va recuperata l'idea del, ne esistono le condizioni. Quando si dice la gente non va a votare: ma se io voto Lega e poi me la ritrovo al governo con il Pd, perche poi mi devoa votare? Questa è una stranezza che va eliminate e ilpuò farlo. Quindi bisogna correre il, io sono per unche abbia la vogliadi stare da stare e non possiamo stare ad aspettare la legge elettorale". Così Clementealla convention di Italia al

